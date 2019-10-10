تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

كتبت أمنية الموجى

جدت النيابة العامة، حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات .

المتهمون المحبوسون احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية، كلا من: إسلام عبد الباسط، وعادل عبد الحكيم، وفوزي إبراهيم، وأسندت النيابة الى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى .