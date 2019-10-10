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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:43 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما محكمة - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس ياسر البصيلى، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى اتهامه بالانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة الى المتهم ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى .

 

 

 

 

 

 


انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

تجديد حبس متهم

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