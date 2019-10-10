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تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 11 مليون جنيه 15 يومًا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:40 م
تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 11 مليون جنيه 15 يومًا أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة الشئون المالية والتجارية، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

 

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، ومدير وشريك بشركة استيراد وتصدير"، اشتركا مع آخر مهندس زراعي في الاستيلاء علي إحدى عشر مليون جنيه بقصد توظيفها لهم واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 11 مليون جنيه مصرى.

 

وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.


تجديد حبس متهمين

الاستيلاء على 11 مليون

النيابة العامة

نصب

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