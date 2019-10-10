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تجديد حبس متهمة بسرقة رواد البنوك فى الزيتون

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:23 م
تجديد حبس متهمة بسرقة رواد البنوك فى الزيتون أموال - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس سيدة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة رواد البنوك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
كانت تحقيقات النيابة كشفت ورود العديد من البلاغات حول استيلاء سيدة على مبالغ مالية من المواطنين أمام أحد البنوك التابعة لدائرة قسم شرطة الزيتون.
 
وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة "م. س" 33 سنة، وعثر بحوزتها على 10 آلاف جنيه.
 
وبسؤالها أقرت بحيازتها المبالغ المالية حصيلة نشاطها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

تجديد حبس

سرقة المواطنين

رواد البنوك

قسم الزيتون

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