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بوتين يعتزم مناقشة الوضع فى سوريا واليمن والخليج خلال زيارته للسعودية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:09 م
بوتين يعتزم مناقشة الوضع فى سوريا واليمن والخليج خلال زيارته للسعودية فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ

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أعلن مساعد الرئيس الروسى، يورى أوشاكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقى مع العاهل السعودى وولى العهد، خلال زيارته المرتقبة للمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة الوضع الراهن فى سوريا واليمن ومنطقة الخليج.

وقال أوشاكوف - فى تصريحاته التى أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إنه من المقرر أن يبحث الجانبان القضايا الملحة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيشمل الحديث أيضًا الوضع فى سوريا ومنطقة الخليج واليمن والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية".

وأضاف أن التعاون فى مجال الاستثمار يزداد، حيث قام الصندوق العام السعودى بتخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار المشترك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مُشيرًا إلى أن بوتين سيشارك فى الجلسة الأولى للمجلس الاقتصادى الروسى - السعودي، خلال زيارته إلى السعودية.


بوتين

الوضع فى سوريا

اليمن

الخليج

السعودية

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