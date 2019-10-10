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بوتين يزور السعودية والإمارات الاسبوع المقبل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:12 م
بوتين يزور السعودية والإمارات الاسبوع المقبل بوتين
رويترز

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اعلن مسؤول في الكرملين ان الرئيس الروسي بوتين سيبحث تحقيق استقرار في أسعار النفط العالمية خلال زيارته إلى السعودية يوم الاثنين

وسيجري محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما اشار صندوق الاستثمار المباشر الروسي الى  ان روسيا والسعودية ستوقعان 10 اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار خلال زيارة بوتين المرتقبة إلى السعودية

واضاف المسئول ان الرئيس الروسى سيجري محادثات يوم الثلاثاء في الإمارات، وروسيا ترغب في زيادة الاستثمارات المشتركة إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار

واضاف بقوله :  روسيا متعاطفة مع النقاط مثار قلق تركيا في شمال شرق سوريا لكن على الجميع أن يتحلى بضبط النفس

 

 


الكرملين

بوتين

السعودية

الإمارات

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