سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

بندول الشهية.. التدريب النفسى وسيلة جديدة لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:00 م
بندول الشهية.. التدريب النفسى وسيلة جديدة لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائى بندول لفقدان الوزن والتحكم فى الشهية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ابتكرت عالمة نفس طريقة  لفقدان الوزن دون التقيد باتباع نظام غذائى صارم من خلال تصميم بندولاً للشهية، يمكن أن يساعدك على معرفة مقدار الطعام الذي يحتاجه جسمك بالفعل، من أجل إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي.

ووفقا لتقرير موقع جريدة " ديلى ميل"، أوضحت الدكتورة هيلين مكارثي الطبيبة صاحبة الفكرة، تلقينا جميعًا تدريباً على تناول الطعام في أوقات معينة، بدلاً من أن نكون جائعين وأننا نتناول وجبة دسمة عندما لا نحتاج إليها.

صورة خبر ديلى ميل عن فقدان الوزن نفسيا
صورة خبر ديلى ميل عن فقدان الوزن نفسيا

تكشف الكاتبة فى كتابها "كيف تعيد شهيتك"، أن بندول الشهية المقترح  يبدأ عند 0 عندما يكون جوعك محايدًا، ويتحول إلى ناقص (-) عندما تكون جائعًا وزائدًا (+) عندما تبدأ فى تناول الطعام.

تعتقد الطبيبة النفسية، أنه يجب ألا تبدأ فى تناول الطعام حتى يصل الجوع إلى الحد الأدنى -3 الذى يدل على أنك "جائع بالتأكيد" ويجب أن تتوقف عندما تكون "ممتلئًا تمامًا" عند +3.

وتكشف أن تناول الطعام وفقًا للجوع والاعتراف بموعد تناوله الكامل سيمنع الإفراط في تناول الطعام، ويسمح لك بالاستمتاع بأي طعام تتخيلها دون زيادة الوزن، حتى لو كانت قطعة من الكعكة.

لا تخف من الجوع

وقالت عالمة النفس: "الكثير منا يأكل أكثر من اللازم إما لأننا نستمتع بالطعام ولا نريد التوقف، أو أننا نأكل بلا مبالاة، ولكن يجب إلا نخشى من الجوع الخفيف، وهنا يأتى دور بندول الشهية الذى يعلم الناس بشكل أساسي التوقف عن الأكل عندما يكونون ممتلئين فقط، وهو أمر مهم للأكل الصحي."

ولكن تشجع الطبيبة فى نفس الوقت على عدم التخلي عن أي من الأطعمة التي يحبونها والتي ينطوي تناولها على تناول خطط الوجبات الخاصة بهم - وليس تلك التي يمليها نظام غذائي، وقالت "اليابانيون لديهم مبدأ الأكل فقط حتى تصل إلى 80 % من الشبع، وهذا مشابه للتوقف عند +3 (ممتلئ تمامًا.) وهو  الشعور بالرضا التام، ولكن ليس بما نعتقد أنه شعور كامل.

وأشارت أن بندول الشهية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يتناولون بانتظام وجبات كبيرة بشكل مفرط ، أو يتناولون الحلويات حتى وقت الشبع.

كم أنت جائع؟

"الجوع المعتدل في ساعة أو نحو ذلك قبل أن تكون الوجبة أو الوجبة الخفيفة التالية صحية، فعندما لا تشعر أبدًا بالجوع الخفيف، ربما يكون جسمك يهضم الطعام باستمرار، دون أي فرصة للتوقف والراحة، لذا فأن فهم واحترام الجوع الخفيف يتيح لك أن تتعلم طريقة السيطرة عليه.

وتتابع قائلة: "إن رسالة الجوع إلى المخ هي الطريقة الطبيعية التي يحملها جسمنا لإخبارنا بأننا استهلكنا الطاقة من آخر وجبة لدينا، وأن علينا أن ننتقل إلى استخدام الطاقة المخزنة لدينا أي الدهون، لذلك يتم إيقاف إشارات الجوع.

 


فقدان الوزن نفسيا

فقدان الوزن

التحكم فى الشهية

الجوع الخفيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة