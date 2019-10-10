بغداد تنفى وجود أية قوات إيرانية لحماية الزائرين فى العراق

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية عدم وجود أى قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجى - فى تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس إن الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل القوات الأمنية العراقية، ولا توجد أى قوة إيرانية داخل الأراضى العراقية .
وأضاف أن الحديث عن دخول قوات إيرانية عار عن الصحة، مبينا فى الوقت ذاته أن قوات الحشد الشعبى منتشرة على الحدود وليست قوات إيرانية.
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