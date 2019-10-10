بغداد تنفى وجود أية قوات إيرانية لحماية الزائرين فى العراق

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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية عدم وجود أى قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجى - فى تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس إن الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل القوات الأمنية العراقية، ولا توجد أى قوة إيرانية داخل الأراضى العراقية .

وأضاف أن الحديث عن دخول قوات إيرانية عار عن الصحة، مبينا فى الوقت ذاته أن قوات الحشد الشعبى منتشرة على الحدود وليست قوات إيرانية.