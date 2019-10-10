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بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:46 م
بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو بعد الألم ييجى الأمل
كتبت: نهير عبد النبى

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"بعد الألم ييجى الأمل"، بعد معانا طويلة مع المرض الصامت فيروس سى استطاعت حملة 100 مليون صحة علاج العديد من المواطنين فى المحافظات والقرى الفقيرة، وذلك من خلال الفحوصات وصرف العلاج الشهرى والمتابعة الدورية.

تواصل اليوم السابع مع المتعافين من فيروس سى والذى اتضح أن اغلب المتعافين من المرض لم تظهر عليهم أعراض المرض من الأساس واكتشفوا ذلك بالصدفة اثناء اجراء الفحوصات من خلال العيادات المتنقلة الخاصة بحملة 100 مليون صحة، وأكد أحد المتعافين أن صحته تحسنت بعد تلقى العلاج والمتابعة، وأنها خطوة جيدة من الحكومة وخصوصا أنهم استطاعوا أن يوصلوا للمناطق الفقيرة فى القرى، والتى ينتشر فيها المرض بشكل كبير ولكن يجهل الكثيرون نوع الفيروس وعلاجه.


فيروس سي

100 مليون صحة

علاج فيروس سي

اليوم السابع بلس

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