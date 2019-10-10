بدء إجراءات تقنين 2277 فدانا لأراضى أملاك الدولة بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن المحافظة وافقت على السير فى إجراءات التقنين لعدد 48 عقدا لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة ، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 بإجمالي مساحات تصل إلى 2277 فدان زراعة ، و18597 متر مربع أرض مباني .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت ، بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة ، حيث استعرض المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة خلال الاجتماع عرض اللجنة الفنية والتقييم لحالات بيع اراضي املاك الدولة.

ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.