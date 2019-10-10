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ايقاف بناء مخالف و التحفظ على مواد البناء شرق الإسكندرية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:35 م
ايقاف بناء مخالف و التحفظ على مواد البناء شرق الإسكندرية بناء مخالف
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى المنتزه ثان شرق الإسكندرية،  حملة للقضاء على مخالفات البناء وفقا لتويجهات الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية، و الدكتور ياسر الجندى رئيس الحي، بضرورة  مجابهة مخالفات البناء والتعديات بشتى أحياء المحافظة

 تمكنت وحدة التدخل السريع برئاسة مصطفى عبدالسلام ،  سكرتير عام الحى ، وبمعاونة إدارة إشغال الطريق  من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع نعمة الله بالمندرة بحرى ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص فى 522 بجوار فتح الله ماركت بالعصافرة ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعقار كائن جهة اليمين بشارع الملازم بسيونى بالعصافرة بحري، وآخر يسار الشارع ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع اللواء حسن كامل مع شارع محمد صالح حرب بالعصافرة بحرى، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع متفرع من شارع 6 أكتوبر بالعصافرة بحري. 

و أشار بيان صادر من الحى إلى أنه  تم إيقاف كافة الأعمال ، وتم التحفظ على عدد 5000 طوبة تم ايداعهم بمنطقة الحرمين أرض المشتل ، وعدد 58 شيكارة أسمنت تم إيداعهم بمبنى الحى بأبى قير ، وعدد 85 لوح خشبى بأطوال مختلفة تم إيداعهم بمبنى الحى بأبى قير ، و اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

فيما شن حى المنتزة أول حملة التصدى لظاهرة البناء المخالف وايقاف الأعمال ، تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه  ،رئيس حى المنتزه أول  بالتصدى لظاهرة البناء المخالف حفاظا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، و تم اليوم شن حملة بمشاركة و تواجد كلا من  مدير إدارة أشغال الطريق والاعلانات، رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، و تم ايقاف اعمال بناء مخالف بالدور التاسع علوى  بشارع عمرو النجومى من شارع خالد بن الوليد وتم التحفظ على كميه من الاخشاب ، و كميه من الحديدز

 

 


الاسكندرية

البناء المخالف

حى المنتزة

شرق الاسكندرية

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