ايقاف بناء مخالف و التحفظ على مواد البناء شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، حملة للقضاء على مخالفات البناء وفقا لتويجهات الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية، و الدكتور ياسر الجندى رئيس الحي، بضرورة مجابهة مخالفات البناء والتعديات بشتى أحياء المحافظة

تمكنت وحدة التدخل السريع برئاسة مصطفى عبدالسلام ، سكرتير عام الحى ، وبمعاونة إدارة إشغال الطريق من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع نعمة الله بالمندرة بحرى ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص فى 522 بجوار فتح الله ماركت بالعصافرة ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعقار كائن جهة اليمين بشارع الملازم بسيونى بالعصافرة بحري، وآخر يسار الشارع ، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع اللواء حسن كامل مع شارع محمد صالح حرب بالعصافرة بحرى، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع متفرع من شارع 6 أكتوبر بالعصافرة بحري.

و أشار بيان صادر من الحى إلى أنه تم إيقاف كافة الأعمال ، وتم التحفظ على عدد 5000 طوبة تم ايداعهم بمنطقة الحرمين أرض المشتل ، وعدد 58 شيكارة أسمنت تم إيداعهم بمبنى الحى بأبى قير ، وعدد 85 لوح خشبى بأطوال مختلفة تم إيداعهم بمبنى الحى بأبى قير ، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

فيما شن حى المنتزة أول حملة التصدى لظاهرة البناء المخالف وايقاف الأعمال ، تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه ،رئيس حى المنتزه أول بالتصدى لظاهرة البناء المخالف حفاظا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، و تم اليوم شن حملة بمشاركة و تواجد كلا من مدير إدارة أشغال الطريق والاعلانات، رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، و تم ايقاف اعمال بناء مخالف بالدور التاسع علوى بشارع عمرو النجومى من شارع خالد بن الوليد وتم التحفظ على كميه من الاخشاب ، و كميه من الحديدز