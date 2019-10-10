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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:54 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن المناطق التالية "مناطق اسكانات مدينة السلام المختلفة - شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق 12-10-2019 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.
 
وذلك نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه الرئيسي قطر 1000مم  المتعارض مع محور ترعة الطوارىء المنفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
           
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

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