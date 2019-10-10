اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، زيارة مسئولى وزارة الآثار، والعالم الأثرى الشهير زاهى حواس، وذلك لمتابعة العمل للبعثات الأثرية التى بدأت عملها رسمياً فى الموسم الشتوى بمحافظة الأقصر، وكذلك الإعلان عن كشف أثرى جديد فى منطقتى وادى الملوك ووادى القرود غربى الأقصر.



ومن المقرر أن يستعرض حواس خلال زيارته اليوم، نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية التى يرأسها والتى تعمل فى منطقة الوادى الغربى، المعروف باسم "وادى القرود"، كما تعمل فى منطقة وادى الملوك التى تضم عشرات من مقابر ملوك مصر القديمة، ومن المرجع أن تكون مقبرة لسيدة شهيرة كانت متزوجة من الملك الصغير "توت عنخ آمون".



وقالت مصادر بوزارة الآثار، إن البعثة الأثرية المصرية التى يرأسها العالم الكبير زاهى حواس، ستعلن عن اكتشافيين أثريين كبيرين فى المنطقتين اللاتى يجرى العمل داخلهما فى وادى الملوك ووادى القرود، وسيحضر الفعاليات عدد من مسئولى وزارة الآثار ومحافظة الأقصر، وسفراء وقناصل الدول الأوروبية، وكذلك وسائل إعلام دولية.



وكانت قد انطلقت بمحافظة الأقصر، فى الأيام الماضية فعاليات الموسم الأثرى الجديد لعام 2019/2020، وتحت إشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بإعلان بدء عمل 5 خمس بعثات أثرية متنوعة لخدمة الحضارة الفرعونية، والتى تضم ثلاث بعثات مصرية، وبعثة أسبانية وأخرى أمريكية، للقيام بأعمال الحفائر والبحث عن الآثار الفرعونية فى جبانة طيبة القديمة بالبر الغربى لمدينة الأقصر الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد المصرية القديمة بصعيد مصر، وذلك فى بداية الموسم الأثرى الجديد بالبلاد.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثات الأثرية التى بدأت أعمال حفائرها الأثرية بجانب أعمال الحماية والترميم التى تجري حالياً، هى البعثة الأثرية المصرية التى يرأسها عالم المصريات المعروف الدكتور زاهى حواس، والتى تعمل فى منطقة الوادى الغربى، المعروف باسم "وادى القرود"، كما تعمل فى منطقة وادى الملوك التى تضم عشرات من مقابر ملوك مصر القديمة، بجانب ترأسه للبعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة ذراع أوبالنجا، والبعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة العساسيف، بجانب البعثة الأثرية الإسبانية التى تعمل فى معبد الملك تحتمس الثالث، والبعثة الأثرية الأمريكية التى تعمل فى مقبرة الأمير "آمون ميس" والمقبرة رقم 63 بمنطقة وادى الملوك.