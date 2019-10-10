سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:00 ص
اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك وادى الملوك - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، زيارة مسئولى وزارة الآثار، والعالم الأثرى الشهير زاهى حواس، وذلك لمتابعة العمل للبعثات الأثرية التى بدأت عملها رسمياً فى الموسم الشتوى بمحافظة الأقصر، وكذلك الإعلان عن كشف أثرى جديد فى منطقتى وادى الملوك ووادى القرود غربى الأقصر.

ومن المقرر أن يستعرض حواس خلال زيارته اليوم، نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية التى يرأسها والتى تعمل فى منطقة الوادى الغربى، المعروف باسم "وادى القرود"، كما تعمل فى منطقة وادى الملوك التى تضم عشرات من مقابر ملوك مصر القديمة، ومن المرجع أن تكون مقبرة لسيدة شهيرة كانت متزوجة من الملك الصغير "توت عنخ آمون".

وقالت مصادر بوزارة الآثار، إن البعثة الأثرية المصرية التى يرأسها العالم الكبير زاهى حواس، ستعلن عن اكتشافيين أثريين كبيرين فى المنطقتين اللاتى يجرى العمل داخلهما فى وادى الملوك ووادى القرود، وسيحضر الفعاليات عدد من مسئولى وزارة الآثار ومحافظة الأقصر، وسفراء وقناصل الدول الأوروبية، وكذلك وسائل إعلام دولية.

وكانت قد انطلقت بمحافظة الأقصر، فى الأيام الماضية فعاليات الموسم الأثرى الجديد لعام 2019/2020، وتحت إشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بإعلان بدء عمل 5 خمس بعثات أثرية متنوعة لخدمة الحضارة الفرعونية، والتى تضم ثلاث بعثات مصرية، وبعثة أسبانية وأخرى أمريكية، للقيام بأعمال الحفائر والبحث عن الآثار الفرعونية فى جبانة طيبة القديمة بالبر الغربى لمدينة الأقصر الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد المصرية القديمة بصعيد مصر، وذلك فى بداية الموسم الأثرى الجديد بالبلاد.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثات الأثرية التى بدأت أعمال حفائرها الأثرية بجانب أعمال الحماية والترميم التى تجري حالياً، هى البعثة الأثرية المصرية التى يرأسها عالم المصريات المعروف الدكتور زاهى حواس، والتى تعمل فى منطقة الوادى الغربى، المعروف باسم "وادى القرود"، كما تعمل فى منطقة وادى الملوك التى تضم عشرات من مقابر ملوك مصر القديمة، بجانب ترأسه للبعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة ذراع أوبالنجا، والبعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة العساسيف، بجانب البعثة الأثرية الإسبانية التى تعمل فى معبد الملك تحتمس الثالث، والبعثة الأثرية الأمريكية التى تعمل فى مقبرة الأمير "آمون ميس" والمقبرة رقم 63 بمنطقة وادى الملوك.


الاقصر

اخبار الاقصر

كشف اثري جديد بالاقصر

مقابر وادي الملوك

وزير الاثار

زاهي حواس

وادي القرود بالاقصر

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 100 مليون عام

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:44 ص

كيف يمكن الاستفادة من الآثار لخدمة الاقتصاد؟.. خبراء: لابد من إقامة معارض أثرية بالمناطق السياحية.. وعرض الاكتشافات الأثرية بالبورصات العالمية ضرورة.. والاستثمار بالآثار يحقق عائدا ينعش موازنة الدولة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:30 م

ماذا قال سفير اليونان بالقاهرة عن الاكتشافات الأثرية وافتتاح المتاحف بمصر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:33 م

أفلام الرعب حقيقة مش خيال.. اكتشافات أثرية تؤكد وجود السحرة ومصاصى الدماء.. ساحرة إيطالية مدفونة على وجهها.. وفى صقلية جثتان مثقلتان بالحجارة.. ومصاص دماء مطعون بقطعة حديد فى بلغاريا.. وفرانكنشتاين بأسكتلندا

الجمعة، 16 أغسطس 2019 12:00 م

صحيفة إيطالية: مصر تستمر فى إثارة إبهار العالم باكتشافات أثرية جديدة

السبت، 27 يوليه 2019 02:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

بالقانون.. عقوبة لمن يبث شائعات عن الأوضاع الداخلية للبلاد

بالقانون.. عقوبة لمن يبث شائعات عن الأوضاع الداخلية للبلاد

المحطات النووية: نستهدف تعيين 2500 موظف جديد لتلبية احتياجات مشروع الضبعة

المحطات النووية: نستهدف تعيين 2500 موظف جديد لتلبية احتياجات مشروع الضبعة

تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك

تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك

خالد الغندور لـ"الأهلى": "مبروك عليكم كهربا..اشربوه "

خالد الغندور لـ"الأهلى": "مبروك عليكم كهربا..اشربوه "

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة