اليوم.. عقد منتدى أعمال مصرى روسى لبحث إقامة استثمارات مشتركة

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، اليوم الخميس منتدى أعمال مشترك، بمشاركة وفد روسي يزور مصر حاليًا.

وقال المهندس إبراهيم العربي، إن زيارة الوفد الروسي تأتي في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا وفتح آفاق جديدة لزيادة التعاون بينهما.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه سيتم استعراض الفرص الاستثمارية في مصر أمام الجانب الروسي في القطاعات المختلفة وبحث إقامة استثمارات مشتركة بما يحقق مصلحة البلدين ويزيد من معدلات نمو اقتصاديهما في الفترة المقبلة، خاصة أن مصر بها مشروعات ضخمة في الأنشطة المختلفة يستطيع الجانب الروسي الاستفادة منها في ظل تحسن المناخ الاستثماري في مصر في الفترة الأخيرة.