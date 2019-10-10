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الهجرة: علماء "مصر تستطيع" وصل عددهم إلى 235 عالما وخبيرا مصريا فى 30 دولة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:26 م
الهجرة: علماء "مصر تستطيع" وصل عددهم إلى 235 عالما وخبيرا مصريا فى 30 دولة شعار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"
كتب محمود راغب

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أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه مع إطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان: "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، سيصبح عدد العلماء والخبراء ورجال الأعمال المصريين بالخارج، الذين نجحت الوزارة فى اجتذابهم للوطن نحو 235 عالما وخبيرا ورجل أعمال، جاؤوا من 30 دولة حول العالم؛ تلبية لنداء الوطن، وللمشاركة فى نهضته، وتحقيق رؤيته للتنمية المستدامة مصر 2030.

وفى السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أن علماء وأبناء مصر بالخارج لا يترددون لحظة عن بذل مجهودهم وأوقاتهم، والمجئ لوطنهم الأم لمتابعة والاشتراك فى الكثير من المشروعات الكبرى التى تجرى على أرض الوطن، سواء فى مجالات الصناعة أو الطرق، وكذلك الأمن الغذائى والتكنولوجيا، والطب والهندسة، وغيرها من المجالات.

كما أكدت وزيرة الهجرة أن المؤتمر يأتى هذه المرة برؤية جديدة، اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية، لتشجيع وزيادة الاستثمار مع إطلاق مصر لخريطة الاستثمار الصناعى، وإشادة الكثير من المنظمات عالميا بالاقتصاد المصرى وتحسن أدائه.

ومنذ ديسمبر 2016 تم تنظيم 4 مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، شارك فيها نحو 170 من علماء وخبراء مصر بالخارج، جاءوا من 22 دولة حول العالم، متوجهين إلى 3 محافظات التى تم عقد المؤتمرات بها، بمشاركة نحو 19 وزارة وجهة حكومية، ويأتى هذا المؤتمر الخامس "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" بمشاركة نحو 65 من العلماء ورجال الأعمال في المجالات المختلفة.

خرجت هذه المؤتمرات خرجت بنحو 45 توصية، وبالتنسيق بينها وبين باقي وزارات ومؤسسات الدولة، نتج عن ذلك التنسيق 28 نتيجة ومنها إطلاق أول أطلس شمسي لمصر، وتصنيع أول لوحة إلكترونية للحاسب الآلى فى مصر، فضلاً عن تبادل الخبرات بين العلماء وهيئات الدولة المختلفة فى العديد من المشروعات القومية.

تشهد هذه المؤتمرات حضورًا كبيرًا لتغطية فعالياته؛ حيث حضره نحو 2800 شخص من العلماء بالداخل حتى الآن، وكذلك ممثلو الهيئات المختلفة، والإعلاميون، وطلاب الجامعات وغيرهم من الشخصيات العامة والمعنية بالموضوع الذي يناقشه المؤتمر خلال فعالياته.

 


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