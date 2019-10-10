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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى حدائق القبة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:27 م
النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى حدائق القبة حريق،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حدائق القبة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب فى شقة لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه .

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حدائق القبة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

 

 

 


حريق شقة بحدائق القبة

سيارات الحماية المدنية

الحماية المدنية

حريق بحدائق القبة

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