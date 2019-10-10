النيابة تامر بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى حادث مرورى بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بدفن جثة قائد سيارة لقى مصرعه، فى حادث مرورى بالبدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحريات الأولية، أن عجلة القيادة اختلت من يد قائده ونتيجة السرعة الزائدة، لم يتمكن من السيطرة عليها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، فى حادث مرورى، أمام إحدى الشركات بالبدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن قائد سيارة ملاكى يدعى " نبيل.م" لقى مصرعه، نتيجة انقلاب السيارة، ماركة ميتسوبيشى لانسر، سوداء اللون، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.