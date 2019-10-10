النيابة تأمر بتشريح جثة "مقاول" لقى مصرعه على يد عامل بالقطامية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتشريح جثة "مقاول"، لقى مصرعه على يد عامل، على إثر مشاجرة بينهما.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة القطامية، بورود بلاغ شرطة النجدة بشخص متوفى بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة "عبدالرحيم.ع.ع" 64 سنة مقاول، مسجاة على ظهرها أمام إحدى العقارات تحت الإنشاء، يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن إصابات ظاهرية بالجسم، جرح بفروة الرأس من الخلف ونزيف بالأنف والأذن، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

بسؤال نجل المجنى عليه "على. ع" 27 سنة مهندس برمجة، قرر بتلقيه اتصال هاتفى من أحد العاملين طرف والده أبلغه بوفاته، إثر ادعاء مشاجرة ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"أحمد. ج. ف" 24 سنة عامل، بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المجني عليه، بالتعدي على المتهم باستخدام قطعة حجرية، فقام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته، مما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.