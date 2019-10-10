سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة "مقاول" لقى مصرعه على يد عامل بالقطامية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:33 م
النيابة تأمر بتشريح جثة "مقاول" لقى مصرعه على يد عامل بالقطامية جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتشريح جثة  "مقاول"، لقى مصرعه على يد عامل، على إثر مشاجرة بينهما.
 
كان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة القطامية، بورود بلاغ شرطة النجدة بشخص متوفى بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية. 
 
بالانتقال والفحص عُثر على جثة "عبدالرحيم.ع.ع" 64 سنة مقاول، مسجاة على ظهرها أمام إحدى العقارات تحت الإنشاء، يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن إصابات ظاهرية بالجسم، جرح بفروة الرأس من الخلف ونزيف بالأنف والأذن، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم. 
 
بسؤال نجل المجنى عليه "على. ع" 27 سنة مهندس برمجة، قرر بتلقيه اتصال هاتفى من أحد العاملين طرف والده أبلغه بوفاته، إثر ادعاء مشاجرة ولم يتهم أو يشتبه في أحد. 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"أحمد. ج. ف" 24 سنة عامل، بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المجني عليه، بالتعدي على المتهم باستخدام قطعة حجرية، فقام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته، مما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته. 
 
 
 
 
 

قتل

القتل العمد

نيابة القاهرة الجديدة

قسم القطامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى

اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة