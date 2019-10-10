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النمسا تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:06 ص
النمسا تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية النمساوية حرصها على تعزيز العلاقات مع صندوق أوبك للتنمية "أوفيد".

جاء ذلك خلال زيارة ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، أمس ، الأربعاء، لمقر الصندوق؛ حيث وقع مع المدير العام للصندوق الدكتور عبد الله الخليفة على تعديلات في اتفاقية استضافة فيينا لمقر عمل الصندوق الدولي.

وشدد شالينبرج، في تصريح خلال الزيارة، على حرص بلاده على التعاون مع كافة المنظمات الدولية واعتزازه بكون فيينا مقرا لعدد من المنظمات الهامة ومنها صندوق أوبك.

يذكر أن صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" يقدم تمويلا بقيمة 7.3 مليار دولار لمشاريع التخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم في شكل قروض وإعانات.

 

 


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