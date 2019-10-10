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المفوضية الاوروبية ترفض ترشح "سيلفى جولار" لشغل حقيبة السوق الداخلية لديه

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:06 م
المفوضية الاوروبية ترفض ترشح "سيلفى جولار" لشغل حقيبة السوق الداخلية لديه سيلفى جولار المرشحة الفرنسية للمفوضية الأوروبية
باريس أ ش أ

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رفضت المفوضية الأوروبية ملف ترشح سيلفى جولار المرشحة الفرنسية للمفوضية الأوروبية وذلك على خلفية تحقيق قائم فى الاتحاد الأوروبى لمكافحة الفساد يتعلق بمدفوعات الطاقم الخاص بها خلال فترة عملها كنائبة فى الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى العمل الاستشارى المربح الذى قامت به فى ذلك الوقت.

وقالت مصادر برلمانية - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس - إنه من بين أعضاء البرلمان الأوروبى المدعوين للتصويت ، صوت 82 نائبا أوروبيا ضدها، بينما صوت 29 نائبا لصالحها وامتنع ناب واحد عن التصويت.

ويتعين على البرلمان الموافقة على أعضاء فريق فون دير لاين بالكامل ، قبل أن يتسلموا مناصبهم فى الأول من نوفمبر المقبل .

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، قد قام بترشيح جولار، وخصص لها حقيبة السوق الداخلية مع الرئيس المنتخبة للمفوضية "أورزولا فون دير لين". وكان من المقرر أن يشمل تفويضها الاقتصاد الرقمى والسياسة الصناعية للاتحاد الأوروبى وصناعة دفاع جديدة وإدارة الفضاء .

 

يذكر أن هناك تحقيقين يجريان أحدهما من قبل النظام القضائى الفرنسى والآخر من مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبى (أولاف) حول مشاركة "جولار" فى نظام للوظائف الوهمية لحزب "موديم" الوسطي.

 


المفوضية الاوروبية

سيلفى جولار

حقيبة السوق الداخلية

أوروبا

أخبار أوروبا

مكافحة الفساد

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