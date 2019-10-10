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المشدد 10 سنوات وغرامة 7ملايين لرئيس القابضة للصناعات الغذائية "برشوة التموين"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:37 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 7ملايين لرئيس القابضة للصناعات الغذائية "برشوة التموين" محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليو الخميس، بمعاقبة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
 
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
 
كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها  مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.
 
 
 
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رشوة التموين

جنايات القاهرة

الحكم على المتهمين برشوةالتموين

السجن المشدد

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