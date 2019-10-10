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المدير التنفيذى لروساتوم يوضح أهم 7 مكاسب اقتصادية من محطة الضبعة النووية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:02 ص
المدير التنفيذى لروساتوم يوضح أهم 7 مكاسب اقتصادية من محطة الضبعة النووية محطة نووية
كتبت رحمة رمضان

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كشف الكسندر فورنكوف، المدير التنفيذى بالشرق الأوسط لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن أهم المكاسب الاقتصادية التى ستعود على المواطن من محطة الضبعة وهى كالاتى:-

1- توفير أكثر من 2500 فرصة عمل جديدة.

2- توطين الصناعة النووية بمصر.

3- تصدير بعض مكونات المحطة النووية التى سيتم تصنيعها بمصر فى مشروعات روساتوم خارج مصر.

4- تطوير البنية التحتية لمدينة الضبعة.

5- تطوير الصناعات الأخرى المرتبطة بالمحطة النووية مثل النقل.

6- توفير كل الخدمات فى المناطق المحيطة بالمحطة.

7- ارتفاع مستوى التعليم فى مصر.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

روساتوم

الضبعة

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اليوم السابع بلس

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