المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: تدعو الأكراد لصد هجمات تركيا

كتب: أحمد علوى

قال سام هيلر المحلل فى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG) ، "لقد حذرت قوات سوريا الديموقراطية، قوات الدفاع من تلك المرحلة فإذا دخلت تركيا الأراضى السورية ستكون مصدر لنشر الإرهاب، فيتعين عليها تكريس قواتها لصد الهجوم التركى، قبل ان يتمكنوا من الوصول للسجون. "

وتابع هيلر،"إذا فر قادة داعش فى موجات الفوضى، فسيكونوا قادرين على تحريك العمليات الإرهاب فى المنطقة ، وإذا فروا من ساحة المعركة السورية، فيمكنهم تعزيز الجماعات الإرهابية فى مختلف بقاع العالم".

ومن جانبها قالت الإدارة الكردية التى تتمتع بحكم شبه ذاتى فى سوريا، اليوم الخميس، إن القصف التركى أصاب "جزءًا من سجن جركين فى القامشلى (شمال شرق سوريا).

يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كان قد دعا اليوم الخميس تركيا إلى "وضع حد بأسرع ما يمكن" لهجومها العسكرى فى سوريا ، والذى "قد يساعد داعش فى إعادة بناء تكتله".

ووفقاً لصحيفة لكسبريس الفرنسية، أشار ماكرون "ما تفعله تركيا خطر يساعد داعش فى إعادة بناء جيشه وهو المسؤولية التى تتحملها تركيا" ، وجاء هذا التنديد فى مؤتمر دولى فى ليون اليوم.