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المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن: العدوان التركى يهدد جهود مكافحة إرهاب داعش

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:24 م
المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن: العدوان التركى يهدد جهود مكافحة إرهاب داعش مجلس الامن الدولي
وكالات

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عقدت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن، مؤتمرا صحفيا بشأن التطورات في سوريا، وأكدت أنه يجب العمل على خفض التصعيد في سوريا، وأن العمل العسكري التركي يهدد جهود مكافحة تنظيم داعش في سوريا .
 
وأكدت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن فى المؤتمر الصحفى على وحدة الأراضي السورية.
 
وأضافت المجموعة، في مؤتمر صحافي، أنها تواصل "دعوة كافة الأطراف في شمال شرق سوريا لحماية المدنيين"، بعد الهجوم الذي أطلقته أنقرة، الأربعاء، وتسبب بنزوح أكثر من 60 ألف مدني حتى الآن، وفق المرصد السوري.
 
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع شمال شرق سوريا بطلب من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى وقف تصعيد الصراع فى سوريا، وقال جوتيريش "أود أن أعبر عن قلقى العميق بشأن تفاقم الصراع فى شرق سوريا، من الضرورى للغاية وقف التصعيد".

وأضاف جوتيريش "العمليات العسكرية ينبغى دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنسانى الدولى، وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التى تجرى حاليا".

المجموعة الأوروبية

العدوان التركى

تركيا

سوريا

اردوغان

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مجلس الامن

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