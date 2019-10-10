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اللقاء الرياضى.. 620 من متحدى الإعاقة بـ6 محافظات يشاركون فى بمحافظة الأقصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:31 م
اللقاء الرياضى.. 620 من متحدى الإعاقة بـ6 محافظات يشاركون فى بمحافظة الأقصر فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة الرياضة، مسيرة مشى، وذلك على هامش اللقاء الرياضى لمراكز المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة، وتحت رعاية  وزارة الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ونظمت مسيرة المشي بمشاركة 270 من متحدى الإعاقة من محافظات "الأقصر – اسوان – سوهاج – المنيا – أسيوط – قنا"، وبمشاركة أكثر من 350 طالب من طلاب المدارس الرياضية بمحافظة الأقصر المشاركين فى الاتحاد المصرى للمدارس الرياضية، حيث بدأت فعاليات المسيرة من أمام قاعة المؤتمرات الدولية مروراً بكورنيش النيل وانتهاءاً بساحة معبد الكرنك.

وحضر فعاليات المسيرة كل من بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة نائباً عن وزير الشباب والرياضة، وسونيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وحفنى بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، وعدد من أعضاء الاتحاد المصري والدولي للترايثلون يتقدمهم عماد البناني وأشرف محمود وسامح الصريطي وعدد من أعضاء اتحاد الترايثلون، وبحضور الدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وعدد من العاملين بإدارة الرياضة بالمديرية وعدد من قيادات المديرية وبحضور عدد من أعضاء مراكز الشباب التابعة لمحافظة الأقصر وعدد من العاملين بها، ويذكر أن مشروع اللقاء الرياضي لمراكز المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة يأتى على هامش الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر (1)
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر 
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر (2)
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر 
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر (3)
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر 
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر (4)
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر 
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر (5)
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر (6)
فعاليات المسيرة للمشي بشوارع محافظة الاقصر 

الاقصر

اخبار الاقصر

مسيرة مشي بالاقصر

وزارة الشباب والرياضة

المشروع القومي لذوي الاعاقة

اللقاء الرياضي لمراكز الشباب

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