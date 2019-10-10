القوى العاملة توقع بروتوكول تعاون مع شركة صينية لتوفير العمالة المدربة

كتب محمود راغب

شهدت وزارة القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممثلة في مديرية القوى العامة بالسويس، وشركة صينية لتنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، يرمى إلى قيام الوزارة بتوفير العمالة اللازمة المسجلة لديها بقواعد البيانات، والعمالة الماهرة المدربة من أبناء المحافظة وإلحاقهم بالشركات والمصانع بمشروعات الشركة على فرص عمل لائقة وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة المراد شغلها بهذه الشركات.

وقع البروتوكول الذى يسرى لمدة عامين ويجدد بموافقة طرفيه، حاتم جاد الرب مدير المديرية، وواى جيان تشنغ العضو المنتدب للشركة ؟

وأكدت وزارة القوى العاملة فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع، استعدادها، لتسخير مركز التدريب المهنى التابع لها بالسويس لتدريب الشباب على المهن التى تحتاجها الشركة، تحت إشرافها، شريطة أن يكون التدريب تمهيدًا للتعيين المباشر للشباب الذى تم تدريبه.

ورحبت الوزارة باستمرار التعاون بين المديرية والشركة خلال الفترة القادمة، فى عمليتى التدريب والتشغيل، اعتمادًا على تنفيذ هذا البروتوكول الذى يعتبر خطوة جيدة فى سبيل التعاون المشترك بين الجانبين.

وشددت الوزارة على أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، بجهد وعرق عمال مصر، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة فى الإنتاج، الأمر الذى يصب فى مصلحة الإنتاج القومى والاقتصاد المصرى ككل.

حضر التوقيع من جانب الوزارة محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وياسر الشربينى معاون الوزير.