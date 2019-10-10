القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية، فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات، والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة .

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم، وتم عرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية، وتضمنت الندوة كلمة ألقاها الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية، أعرب فيها عن مدى فخر الأكاديمية بالقوات المسلحة، والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الهدامة والتكفيرية، ودور شباب المستقبل، وتم عرض فيلم تسجيلى عن دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى إستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف .

وألقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى محاضرة بعنوان "إنهم يتجسسون عليك"، للتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعى. كما اشتملت الندوة على عرض مسرحى بعنوان (بيقولوا)، من تقديم شباب الأكاديمية، بالإضافة إلى تكريم أسرة الشهيد البطل عقيد أح/ هانى محمد سليمان، وأسرة المقاتل المصاب البطل محمد طلعت السباعى، وعدد من طلاب الأكاديمية المتفوقين، وتم تبادل الدروع، وتم تنظيم فقرة شعرية للطليعة. قدمت آية شوقى فقرة فنية غنائية وطنية، واختتمت الاحتفالية بالسلام الوطنى من تقديم فريق كورال الأكاديمية .



