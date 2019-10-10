القبض على عاطل وبحوزته 15 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 15 قطعة حشيش ،وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدي أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط أحمد .ص.ر 33 عاما عاطل ومقيم بمدينة شبين الكوم وبحوزتة 15 قطعة حشيش ،وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين .

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بغرض الاتجار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



