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العريس الندل..تايلاندى يترك عروسته ويهرب ويُغرمها تكاليف ليلة الزفاف

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:12 م
العريس الندل..تايلاندى يترك عروسته ويهرب ويُغرمها تكاليف ليلة الزفاف حفل الزفاف
كتب محمد جمال

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نظم مواطن تايلندى حفل زفاف فاخر، واختفى دون أن يدفع أى شيء، تاركا عروسه تتحمل جميع تكاليفه، وكشفت صحيفة "Tahi examiner"، بأن المواطنة التايلندية دا (30 سنة) تعرفت فى شهر مارس الماضي، برجل (50 سنة) قدم نفسه باسم نات، وأنه المدير العام لشركة غنية لها شركاء فى هونج كونج.

طلب يدها للزواج فى اليوم الثانى من تعارفهما،وتم فى شهر أبريل تسجيل زواجهما رسميا وأرسلت بطاقات الدعوة لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء لحضور مراسم الزواج فى فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلاندية.

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ونظم هذا الحفل الرائع فى شهر مايو بحضور 10 أشخاص من جانب العريس، وخلال استقباله المدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فورا إلى هونج كونج، واختفى ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر.

التقى المحتال مرة واحدة بأهل العروس خلال جنازة أحد أقاربها، وأخبرهم بأنه يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا، أما لصاحب الفندق الذى أقيم فيه حفل الزفاف فادعى أنه يعمل طيارا بين تايلاند وهونج كونج.

ووفقا لوالدة العروس، بلغت تكاليف حفل الزواج 3.5 ملايين بات تايلاندى (114884 دولارا أمريكيا)، ورفعت إدارة الفندق شكوى ضد العروس إلى القضاء، فيما طلبت الأخيرة مساعدة قانونية وقدمت طلبا للطلاق.


حفل الزفاف

تايلاند

هونج كونج

زواج

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