العدوان التركى يغتال براءة الأطفال فى سوريا.. استشهاد طفل وإصابة آخر.. فيديو

تداولت صفحة شئون تركية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مقطع فيديو، يظهر فيه وحشية العدوان التركى تجاه الأطفال السوريين والقصف الذى أسفر عن استشهاد طفل سورى واصابة آخر.
وقالت صفحة شئون تركية أن القصف التركي تسبب بمقتل طفل وإصابة آخر، أثناء قصف على حي كودربج في القامشلو صباح اليوم الخميس.
وأفادت تقارير باستشهاد عشرات المدنيين السوريين فى الغارات التركية التى شنها النظام أمس وتتواصل حتى اليوم، وسط إدانات دولية للهجوم التركى الغاشم على شمال سوريا والإبادة العرقية للأكراد.
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
هؤلاء هم الارهابين الذين يحاربهم أردوغان، قصف تركي تسبب بمقتل طفل وأصيب آخر أثناء قصف على حي كودربج في القامشلو صباح اليوم .. اللهم مدّ في عمره إلى أرذل العمر ولا تمته إلا وقد أذقته من الذل والفقر والمرض والمصائب أضعاف ما يريده للعرب وأضعاف ما تسبب به للسوريين والأكراد ولشعبه pic.twitter.com/uSfaT7wEQk— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 10, 2019
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