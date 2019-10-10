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العدوان التركى يحتل قرية تل حلف السورية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:12 م
العدوان التركى يحتل قرية تل حلف السورية الحرب فى سوريا
كتب: أحمد علوى

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قالت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوات جيش العدوان التركى احتلت قرية تل حلف بريف رأس العين .

يذكر أن أردوغان أعلن أمس الأربعاء، بدء العدوان التركي بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.

 


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