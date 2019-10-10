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العدوان التركى يتغال براءة الأطفال فى سوريا.. استشهاد طفل وإصابة آخر.. فيديو

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:03 م
العدوان التركى يتغال براءة الأطفال فى سوريا.. استشهاد طفل وإصابة آخر.. فيديو استشهاد طفل واصابة اخر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تداولت صفحة شئون تركية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مقطع فيديو، يظهر فيه وحشية العدوان التركى تجاه الأطفال السوريين والقصف الذى أسفر عن استشهاد طفل سورى واصابة آخر.

وقالت صفحة شئون تركية أن القصف التركي تسبب بمقتل طفل وإصابة آخر، أثناء قصف على حي كودربج في القامشلو صباح اليوم الخميس.

وأفادت تقارير باستشهاد عشرات المدنيين السوريين فى الغارات التركية التى شنها النظام أمس وتتواصل حتى اليوم، وسط إدانات دولية للهجوم التركى الغاشم على شمال سوريا والإبادة العرقية للأكراد.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء أمس، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 


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