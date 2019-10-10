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العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:30 م
العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى الملك عبد الله العاهل الأردني
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الخميس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحثا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وقضايا المنطقة المشتركة.
 
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن ، بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم تأكيد دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة واستئناف المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة‪.‬
 
كما تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق علي ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا، وأكد الرئيس السيسى رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذرًا من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
 
وتناولت المباحثات كذلك آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذا الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها، وأعقبت مباحثات الرئيسان جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.
 
 

السيسي

العاهل الأردني

مطار القاهرة

اليوم السابع بلس

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