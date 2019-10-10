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العاهل الأردنى يبحث مع الرئيس العراقى هاتفيا مستجدات الأوضاع فى المنطقة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:16 م
العاهل الأردنى يبحث مع الرئيس العراقى هاتفيا مستجدات الأوضاع فى المنطقة العاهل الأردنى
عمان (أ ش أ)

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بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، هاتفيًا اليوم الخميس، مع الرئيس العراقى برهم صالح، العلاقات بين البلدين، والمستجدات فى المنطقة.

وأكد العاهل الأردنى - خلال الاتصال حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، خصوصا فى ظل التطورات على الساحة السورية.

وشدد العاهل الأردنى على رفض بلاده لأى انتقاص من سيادة سوريا وتهديد وحدتها، وضرورة احترام القانون الدولى وقواعد الشرعية الدولية التى تنظم العلاقات بين الدول.

 


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