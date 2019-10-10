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الصين تدعو لاحترام السيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:36 م
الصين تدعو لاحترام السيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها جينج شوانج
بكين (أ ش أ)

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أعربت الصين عن قلقها إزاء العواقب المحتملة للعمليات العسكرية التركية فى المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، داعية الجانب التركى إلى ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - فى تصريح اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة -: "إن الصين تؤمن دائمًا بأنه يجب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ويجب على جميع الأطراف المعنية فى المجتمع الدولى تجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع فى سوريا".

وأضاف "شوانج": "أن جميع الأطراف تشعر بالقلق عمومًا بشأن العواقب المحتملة للعمليات العسكرية التركية، ما يستدعى من الجانب التركى أن يتحلى بضبط النفس" .. مؤكدًا أنه يجب على جميع الأطراف المعنية فى المجتمع الدولى العمل سويًا؛ لتهيئة الظروف المواتية لتشجيع التسوية السياسية للقضية السورية، وتجنب إضافة عوامل جديدة ومعقدة إلى الوضع فى سوريا.

 


الصين

سوريا

العدوان التركى

العدوان التركى على سوريا

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