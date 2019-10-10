الصحة: عيادة تحيا مصر إفريقيا تستقبل مواطنى دولة تشاد وتفحص 45 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تدريب عدد من أطباء دولة تشاد بـ 5 مستشفيات بالعاصمة التشادية أنجامينا على التجربة المصرية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، على أيدى الفريق الطبى المصرى، برئاسة الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وعضوية كلٍّ من استشارى كبد وجهاز هضمى، وصيدلى إكلينيكي، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، بالإضافة إلى أخصائي نظم ومعلومات، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".

يأتى ذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الإفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الفريق الطبى المصرى عقد اجتماعًا مع مدير مستشفى أنجامينا المركزى وعدد من الأطباء بمستشفيات تشاد وأخصائيين المعامل، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية، حيث تم تدريبهم على إجراء المسح واستخدام جهاز الكاشف السريع لفيروس سى، مضيفًا أنه تم مسح عدد 17 من العاملين بالمستشفيات أثناء التدريب على طريقة الفحص.

من جانبه أشار الدكتور محمد حسانى إلى أن نقاط المسح الخاصة بعيادة "تحيا مصر أفريقيا" بدأت باستقبال مواطنى دولة تشاد منذ صباح اليوم حيث تم فحص 45 مواطنًا فى الثلاث ساعات الأولى، موضحًا أن الفريق الطبى المصرى يستهدف فحص 100 مواطن بنهاية اليوم الأول.

ولفت حسانى إلي أن وسائل الإعلام التشادية قامت بتغطية إعلامية مكثفة عن زيارة الفريق الطبى المصرى وأهداف الزيارة ، لتحفيز مواطنى دولة تشاد للمشاركة لإجراء المسح وتلقى العلاج للحالات المكتشف إصابتها بفيروس "سي" و"بي".