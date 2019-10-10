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الصحة تشارك فى المؤتمر السادس لتجديد موارد صندوق مكافحة الإيدز والملاريا والسل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:35 م
الصحة تشارك فى المؤتمر السادس لتجديد موارد صندوق مكافحة الإيدز والملاريا والسل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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شاركت  وزارة الصحة في المؤتمر السادس لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل، المنعقد بالمدينة الفرنسية ليون فى الفترة من 9 وحتى 10 أكتوبر الجارى.
 
وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوزارة كانت قد أبرمت بروتوكول تعاون مع الصندوق مدته ثلاث سنوات من أبريل 2019 حتى مارس 2022، بهدف تعزيز سبل التعاون ودعم مجهودات الوزارة  لتحقيق المستهدف العالمى فى مجال مكافحة الإيدز، وكذلك دعم المجهودات الوطنية لتقليل معدل حدوث وانتشار السل وبخاصة النوع المقاوم للأدوية MDR من خلال التوسع في الاختبارات الجزيئية، بالإضافة إلى الكشف عن الحالات المصابة بالسل بين المجموعات ذات الأولوية، وبناء القدرات فى الرعاية السريرية لمرض السل.
 
وأضاف البيان أن مشاركة الوزيرة تتناول استعراض الموقف الوبائى لمرض الملاريا فى مصر، حيث أصبحت مصر خالية من حالات الملاريا المحليه منذ 1998، وفيما ذلك حالات لوافدين من دول يتوطن بها المرض وبعضها ثانوية، حيث تم منع انتشار المرض باستراتيجية محكمة نفذتها الوزارة تقوم على فحص عينات دم عشوائية لطفيل الملاريا بمحافظات الجمهورية، وتنفيذ التقصي الوبائي والحشري لمرض الملاريا لسرعة المكافحة، وعمل ترصد وبائي لجميع حالات الملاريا للاكتشاف المبكر وسرعة العلاج مع صرف العلاج مجاناً بمستشفيات الحميات لجميع الحالات الإيجابية الوافدة للبلاد، إضافةً إلى استكشاف ومكافحة بعوضة "الجامبيا" في المنطقة الشمالية من السودان وكذلك المنافذ البرية بين البلدين عن طريق البعثات السنوية إلى السودان وأعمال الإدارة مكافحة الجامبيا بأسوان، وعمل خريطة حشرية لجميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن مصر تجهز حالياً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ملف إعلان خلو مصر من مرض الملاريا.
 
وتابع أن الوفد استعرض أيضاً جهود مصر فى مواجهة مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، موضحاً أن الأهداف الرئيسية للبرنامج الوطني للإيدز هي: الحفاظ على مصر دولة ذات معدل انتشار منخفض للإيدز، وتوفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين وذويهم، حيث يسعى البرنامج للقضاء على الإيدز كمشكلة تهدد الصحة العامة بحلول عام 2030 عن طريق عدد من الإجراءات تتركز فى توسيع نطاق التوعية والفحص المعملى وبرامج فعالة لربط المصابين بمنظومة المتابعة الطبية وتوفير العلاج المضاد للفيروس لكل المصابين بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كاشفاً عن أنه وفقاً للتصنيف العالمى لمعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز" فإن مصر تعتبر من البلدان ذات معدل الانتشار المنخفض.
 
وأوضح البيان أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو الذى يدعم الوزارة فى تنفيذ الأنشطة من خلال المتلقين الفرعيين متمثلين في البرنامج القومى للدرن والبرنامج الوطني للإيدز، وأن برنامج الأمم المتحدة لن يقوم بتنفيذ أنشطة ميدانية مباشرة إلا في حدود الدعم التقنى للبرامج، فى إطار اتفاقية برامج الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية الموقعة في عام 1978.

 


الصحة

فرنسا

الملاريا

السل

الايدز

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