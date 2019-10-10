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الصحة العالمية: انحصار فيروس الإيبولا فى منطقة صغيرة شرقى الكونغو الديمقراطية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:45 م
الصحة العالمية: انحصار فيروس الإيبولا فى منطقة صغيرة شرقى الكونغو الديمقراطية مصل لمكافحة الإيبولا
جنيف /أ ش أ/

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أعلنت منظمة الصحة العالمية انحصار وباء الإيبولا فى الكونغو الديمقراطية، فى منطقة صغيرة ولكن هذه المنطقة الريفية التى يصعب الوصول إليها تشكل أيضا تحديات كبيرة فى المسائل الأمنية.

وأعرب "مايكل ريان" المدير التنفيذى ببرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس - عن تفاؤله الحذر بشأن الوضع فى الكونغو وذلك فى ختام زيارة له هناك.

وأكد "ريان" فى مؤتمر صحفى عقد فى مدينة "جنيف" السويسرية أنه تم محاصرة الفيروس بشكل كبير فى منطقة جغرافية أصغر بكثير حيث تقع بين مدن "مامباسا" و"كوماندا" و"بني" و"مانديما" الممتدة بين "شمال كيفو" و"إيتوري" شرقى الكونغو الديمقراطية.

وأوضح "ريان" أنه حان الوقت الآن لقتل هذا الفيروس وأن المشكلة هى أن يعود هذا الفيروس بالظهور فى المناطق التى تشهد انعدام أمن بشكل مرتفع للغاية ويرجع ذلك أساسا إلى الأنشطة غير القانونية المتعلقة بصناعة التعدين وميليشيا "ماى ماي".

وكان فيروس الإيبولا قد ظهر فى مطلع أغسطس عام 2018 بمدينة "مانجينا" وقد أودى بحياة 2114 شخصا حتى الآن، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

 


الصحة العالمية

فيروس إيبولا

الكونغو الديمقراطية

أخبار الكونغو

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