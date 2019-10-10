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الشرطة العراقية تعلن اعتقال اثنين من المندسين فى التظاهرات بغداد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:39 م
الشرطة العراقية تعلن اعتقال اثنين من المندسين فى التظاهرات بغداد مظاهرات العراق_ صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال اثنين من المندسين فى التظاهرات التى تشهدها العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت القيادة العراقية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن الشخصين قاما بحرق وتخريب الممتلكات العامة خلال التظاهرات التى شهدتها مؤخرا العاصمة العراقية بغداد، ما دفع قوات الشرطة الاتحادية بإلقاء القبض عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ضدهما.

يذكر أن بغداد ومحافظات جنوبية شهدت تظاهرات كبيرة استمرت لأيام شارك فيها المئات من المواطنين للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد والفاسدين، حيث شهدت التظاهرات أعمال حرق وتخريب لبعض الممتلكات العامة.

 


الشرطة العراقية

العراق

أخبار العراق

اعتقال مندسين

تظاهرات بغداد

احتجاجات العراق

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