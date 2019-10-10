سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة بالقليوبية تلزم المراكز والملاعب بتركيب كاميرات مراقبة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:18 م
الشباب والرياضة بالقليوبية تلزم المراكز والملاعب بتركيب كاميرات مراقبة وكيل وزارة الشباب بالقليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا بحضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، مع مديري الإدارات الفرعية ومديري الإدارات بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وبدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للكابتن ربيع السيد لتوليه منصب مدير حمام السباحة بإستاد بنها الرياضي، وتهنئة محمود شعبان لتوليه منصب معاون المدير العام لشؤون الرياضة، كما تناول الاجتماع عرض تقديمي يبين نشاط الإدارات الفرعية خلال الشهور الثلاث الماضية "يوليو،  أغسطس،  سبتمبر"  2019، وذلك من بعرض تقييم تنفيذ الأنشطة والمبادرات والتزام المراكز بالتسجيل والتواصل، كما تناول الاجتماع عرض لبعض بنود الاجتماع السابق وما تم بها من إنجاز. 

وأوضح "الصبروط"، أنه تم التنبيه خلال الاجتماع على ضرورة مراجعة جميع وسائل الأمان والسلامة المهنية والدفاع المدني داخل المراكز والملاعب، وكذلك الالتزام بتركيب كاميرات مراقبه للملاعب. 

وفي عرض تقديمي استعرض المدير العام، إنجازات المديرية خلال العام الماضي، وما تم إنجازه من خلال المتابعات، ونظام الاستثمار، والمراكز التي حققها أبناء القليوبية في المجالات الرياضية والشبابية، كما وجه ضرورة تنشيط المشاركة وتفعيلها وتقديم عدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها زياده الإقبال على مراكز الشباب، وخلق جيل جديد من ابناء القليوبية المتميزين في شتى المجالات.

واختتم الاجتماع بتكريم مديري الإدارات الفرعية الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى في التقييم الربع سنوي للمديرية، وذلك بتسليم شهادات تقدير، مؤكدا على تقديره للدور الكبير الذي يبذله مدير ي  الادارات في خدمة العمل بالشباب والرياضة.

تكريم مديري الإدارات المتميزين 2
تكريم مديري الإدارات المتميزين 2

 

تكريم مديري الإدارات المتميزين
تكريم مديري الإدارات المتميزين

 

مديري الإدارات الفرعية بشباب القليوبية
مديري الإدارات الفرعية بشباب القليوبية

 

وكيل وزارة الشباب بالقليوبية خلال الاجتماع
وكيل وزارة الشباب بالقليوبية خلال الاجتماع

 

 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

شباب القليوبية

مراكز الشباب بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة