الشباب والرياضة بالقليوبية تلزم المراكز والملاعب بتركيب كاميرات مراقبة

وبدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للكابتن ربيع السيد لتوليه منصب مدير حمام السباحة بإستاد بنها الرياضي، وتهنئة محمود شعبان لتوليه منصب معاون المدير العام لشؤون الرياضة، كما تناول الاجتماع عرض تقديمي يبين نشاط الإدارات الفرعية خلال الشهور الثلاث الماضية "يوليو، أغسطس، سبتمبر" 2019، وذلك من بعرض تقييم تنفيذ الأنشطة والمبادرات والتزام المراكز بالتسجيل والتواصل، كما تناول الاجتماع عرض لبعض بنود الاجتماع السابق وما تم بها من إنجاز.

وأوضح "الصبروط"، أنه تم التنبيه خلال الاجتماع على ضرورة مراجعة جميع وسائل الأمان والسلامة المهنية والدفاع المدني داخل المراكز والملاعب، وكذلك الالتزام بتركيب كاميرات مراقبه للملاعب.

وفي عرض تقديمي استعرض المدير العام، إنجازات المديرية خلال العام الماضي، وما تم إنجازه من خلال المتابعات، ونظام الاستثمار، والمراكز التي حققها أبناء القليوبية في المجالات الرياضية والشبابية، كما وجه ضرورة تنشيط المشاركة وتفعيلها وتقديم عدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها زياده الإقبال على مراكز الشباب، وخلق جيل جديد من ابناء القليوبية المتميزين في شتى المجالات.

واختتم الاجتماع بتكريم مديري الإدارات الفرعية الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى في التقييم الربع سنوي للمديرية، وذلك بتسليم شهادات تقدير، مؤكدا على تقديره للدور الكبير الذي يبذله مدير ي الادارات في خدمة العمل بالشباب والرياضة.



تكريم مديري الإدارات المتميزين 2



تكريم مديري الإدارات المتميزين



مديري الإدارات الفرعية بشباب القليوبية