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السيطرة على حريق مستشفى جامعة بنى سويف.. ولا خسائر فى الأرواح

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:52 م
السيطرة على حريق مستشفى جامعة بنى سويف.. ولا خسائر فى الأرواح جانب من الحريق
بنى سويف هانى فتحى

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، مساء الخميس، على حريق شب بالمستشفى الجامعي ببني سويف، وأسفر عن إحتراق عدد من الكراسي والمقاعد بالطابق الثاني وبمنور المستشفى دون حدوث اي اصابات او حالات وفيات.
 
تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من إدارة النجدة بالمديرية يفيد بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي.
 
وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده لخارج منور المستشفى بالإضافة إلى إجراء عمليات التبريد، وتوجيه قسم الأدلة الجنائية بالمديرية للوقوف على اسباب الحريق وملابساته.
 
من جانبه قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن حريقا محدودا شب في مخزن للكهنة داخل منور المستشفى تسبب في دخان كثيف وتم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولا توجد خسائر بشرية او اصابات.
 
 

بنى سويف

أمن بنى سويف

حريق بنى سويف

جامعة بنى سويف

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