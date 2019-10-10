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السكة الحديد: وحدنا المختصون بحجز التذاكر واتخذنا إجراء قانونيا ضد المدعين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:14 م
السكة الحديد: وحدنا المختصون بحجز التذاكر واتخذنا إجراء قانونيا ضد المدعين قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكك الحديدية أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، وأنها اتخذت كافة الاجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التى تدعى عبر النشر فى وسائل الاعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر بالإضافة إلى امكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول(الموبايل ابيلكيشن ) مشيرة إلى أن صفحة وزارة النقل على الفيس بوك تنشر بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

وأهابت هيئة السكك الحديدية بالمواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر في هذا المجال كما ناشدت الهيئة المواطنين الابلاغ الفوري عن أي شركات تدعي اختصاصها بحجز التذاكر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورا، وذلك عبر الارقام المخصصة للشكاوى والمقترحات وهي 01220008807    -     01220008806   -      01274422925    0225753555.

 


السكة الحديد

حركة القطارات

هيئة السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

تذاكر القطارات

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