الزراعة: تحصين مليون رأس طائر بمزارع الدواجن ضد الأمراض الوبائية

كشف تقرير الادارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بشان تحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى قام بـها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات قد اسفرت عـن تحصين (849,083) طائــر للمزارع وتحصين (453,218) طائر قطاع الأهالى خلال شهر الماضى .

وقال تقرير الهيئة، أن الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها اصـدار شهادات الامــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى وقد بلغ إجمالي عدد المزارع التى تم معاينتها (1180) مزرعة خلال نفس الفترة ، موضحا بلغت إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 3515) تصريح وبلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات (3,881,039) طائر.

وأضاف التقرير ، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تبذل جهودا من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثـروة الحيوانية والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.