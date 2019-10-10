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الرى تنفى صحة خطاب مزور يتداوله أنصار جماعة الإخوان الإرهابية حول سد النهضة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:12 م
الرى تنفى صحة خطاب مزور يتداوله أنصار جماعة الإخوان الإرهابية حول سد النهضة سد النهضة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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نفت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، صحة الخطاب المتداول من قبل عناصر جماعة الاخوان الإرهابية عن سد النهضة، ويتم نشره من خلال اللجان الإلكترونية للجماعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الخطاب المذكور مزور ولا أساس له من الصحة.
 
وأوضحت المصادر أن الخطاب المزور يستهدف نشر شائعات كاذبة حول " اتفاق إعلان المبادئ" الموقع بين دول حوض النيل الشرقى" مصر والسودان وإثيوبيا" فى مارس عام 2015، ويروج لفكرة أن وزير الرى السابق الدكتور حسام مغازى لم يكن على علم بتلك الاتفاقية وهو أمر يتنافى مع كل مبادئ العقل والمنطق.
 
وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هذا الخطاب مزور ولا يمت للواقع بصلة، موكدة أن إدارة هذا الملف الهام تتم على أعلى درجة من الاحترافية والكفاءة من مختلف أجهزة الدولة، والهدف من كل ما يثار نشر الشائعات والأكاذيب لزعزعة الاستقرار فيما يتعلق بملف الأمن المائى.
 
وطالبت المصادر رواد مواقع التواصل الاجتماعى وأبناء الشعب المصرى عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والأوراق المزورة ذات الأهداف الخبيثة، موضحة أنه من السهل جدا تزوير أية أوراق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ووضع أختام وتوقيعات تتشابه مع الحقيقية.
 
 
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