سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تنفذ 4 قرارات إزالة لـ 300 متر ردم فى النيل بأسيوط

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:32 ص
الرى تنفذ 4 قرارات إزالة لـ 300 متر ردم فى النيل بأسيوط تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط 4 قرارات إزالة عبارة عن ردم بمكعب 300 م3، بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الإدارة، استمرارا  للحملات الرى تقوم به الإدارة خلال هذه الفترة الماضية.

وتواصل وزارة الرى تنفيذ قرارات الإزالة، حيث يتم شن حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل، التى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتدين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


حماية نهر النيل

وزارة الرى

التعديات على النيل

نهر النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زراعة البرلمان": قانون الرى يخرج فى دور الانعقاد الأخير.. الشعينى يؤكد قدرة مواده على تحقيق طفرة فى الموارد المائية وتعظيم فوائدها.. وكيل اللجنة: يجب تغليظ عقوبات التعدى على النيل إضافة لترشيد الاستهلاك

الجمعة، 16 أغسطس 2019 03:30 ص

الرى: تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على النيل فى 3 محافظات

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:40 م

الرى تنفذ 14 قرار إزالة لتعديات على النيل بأسيوط

الخميس، 25 يوليه 2019 01:30 م

الرى: إزالة تعديات على النيل بمحافظتى الدقهلية والغربية بمعرفة المخالفين

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:24 م

افتتاح الأتوبيس النهرى بالمنصورة.. والرى: لا تهاون مع التعديات على النيل

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

إحصائية: 75% من أخبار "الجزيرة" مخصصة لمصر والسعودية و10% فقط عن إسرائيل

إحصائية: 75% من أخبار "الجزيرة" مخصصة لمصر والسعودية و10% فقط عن إسرائيل

جماعة الإخوان الإرهابية وخرق قيم المجتمع عبر السوشيال ميديا.. المُشرع تصدى للإساءة لـ"العائلات" بقانون مكافحة جرائم الإنترنت.. علة التجريم حماية المجتمع ككل.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف

جماعة الإخوان الإرهابية وخرق قيم المجتمع عبر السوشيال ميديا.. المُشرع تصدى للإساءة لـ"العائلات" بقانون مكافحة جرائم الإنترنت.. علة التجريم حماية المجتمع ككل.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف

صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة