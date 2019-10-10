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الرى تعقد 30 دورة محلية لـ 703 متدربين و4 إقليمية لـ 79 آخرين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:30 ص
الرى تعقد 30 دورة محلية لـ 703 متدربين و4 إقليمية لـ 79 آخرين وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير لقطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى أنه تم تنفيذ 30 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلى بحضور 703 متدرباً، إلى جانب 4 دورات  تدريبية على المستوى الإقليمى لـ  79 متدربا، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى لرفع كفاءات ومهارت كافة المتدربين في العديد من المجالات الهندسية والفنية والمشروعات المائية ليكونوا قادرين على دعم تنفيذ إستراتيجية الموارد المائية، والإسهام في الإصلاح الإداري، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور ممدوح عنتر رئيس القطاع بأنه على المستوى الدولى فقد تم تنفيذ ورشتين ل 24 مشارك من (هولندا – سويسرا – اسبانيا- فيتنام - هولندا - المغرب - اليابان)، وعلى المستوى الإفريقي وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فقد تم تنظيم البرنامج التدريبي في مجال "  إدارة وإستخدمات الموارد المائية الغير تقليدية لعدد (٢٣) متدرباً من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية وهي (الجزائر - بوركينا فاسو - تشاد - الكاميرون - الكونغو برازافيل - الكونغو الديمقراطية - كوت ديفوار -  جيبوتى - الجابون - جامبيا - مالى - رواندا - توجو - تونس - مدغشقر) .


ونظم قطاع التدريب بتنظيم زيارة ميدانية للمتدربين الأفارقة للتعريف بنظم الرى السطحى فى مصر. شملت الزيارة قناطر زفتى ومن خلفها الرياح العباسى إلى مأخذ بحر بيلا من بحر شبين مروراً بقناطر الراهبين، ووصولاً إلى أنظمة الرى الحقلية والمساقى الآخذة من الترع الفرعية على بحر النور. وذلك بهدف للتعريف بأساليب إدارة الرى المتبعة داخل جمهورية مصر العربية والمعنمدة على إعادة استخدام مياه الصرف فى المناطق التى تواجه مشاكل مائية وبما يعظم من كفاءة استخدام وحدة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.


وعلى المستوى المحلي فقد تم تنفيذ ورشة عمل أخرى للانشطة التثقيفية والتوعية التي تستهدف الحرفيين والعاملين بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وإدماجهم فى عملية استيعاب ونشر رسالة الوزارة ، تحت عنوان: "تنمية المهارات الشخصية للحرفيين والعمال" وبحضور خبراء من المعهدالقومي للإدارة، و شارك في البرنامج (٣٤ ) مشارك من العاملين والحرفيين والسائقين بالقطاع.

 

تناولت الورشة التأكيد على أهمية الدور الذى يقوم به كل عامل في مكانه واهمية التعاون والتكامل بين الأدوار المختلفة، و معنى الحياة فى نقطة المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها وتنميتها، وكذلك معنى الحياة فى حسن التواصل والتعامل والكلمة الطيبة لتقديم الخدمة والذي لا يقل اهمية عن نقطة المياه.


كما تم تنفيذ ورشة عمل "نقاط الإتصال ومسئولي التدريب بالوزارة " لـ 35 مشارك، تتناولت العائد على الإستثمار في العملية التدريبية وقياس الأثر التدريبي، وأسس ومبادىء  تحديد الإحتياجات التدريبية وإختيار المتدربين، كما تضمنت الورشة آليات تفعيل التعاون بين قطاع التدريب وجهات الوزارة المختلفة إضافة إلى ورشة عمل تقييم التجارب المميزة لـ 25 مزارع من محافظات وجه قبلى المشاركين في المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه للمزارعين (حافظ عليها... تلاقيها) التي تنظمها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وكذلك ورشة العمل الخاصة بأعمال دراسة مشروع إعادة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشأت الهيدروليكية التابعة لهما حيث تم التعريف بالمشروع والخطة الإستراتيجية ونتائج ومخرجات المشروع والخطة العاجلة لتأهيل الترع.


وزارة الرى

دورات تدريبية

الموارد المائية

المياه

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