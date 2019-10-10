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الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تأمين الحماية للتظاهرات السلمية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:52 م
الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تأمين الحماية للتظاهرات السلمية برهم صالح رئيس الجمهورية العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح ، اليوم الخميس، على ضرورة تأمين الحماية للتظاهرات السلمية ، ومتابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم مستشار الأمن الوطنى فالح الفياض" ، وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية وسبل ترسيخ الاستقرار فى البلاد.

وأكد صالح على أولوية حماية السلم المجتمعى والأمن العام و ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإحالتهم إلى القضاء.

وشدد الرئيس العراقى على ضرورة تأمين الحماية للتظاهرات السلمية التى كفلها الدستور، وإجراء الإصلاحات المطلوبة فى كافة المجالات بما يحقق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.

 


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الحماية للتظاهرات السلمية

احتجاجات العراق

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