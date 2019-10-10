الرئيس الروسى يبدأ زيارة للسعودية والإمارات الاثنين المقبل

موسكو /أ ش أ/

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية فى 14 و15 أكتوبر الجاري.

وقال أوشاكوف -فى تصريح صحفى، اليوم الخميس: "إن الرئيس الروسى سيلتقى مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف: "خلال المباحثات سيتم بحث آفاق التعاون الثنائى بين روسيا والسعودية فى مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكرى التقنى والتبادل الثقافى والإنساني"، مشيرا إلى إعداد حوالى ثلاثين وثيقة للتوقيع بين البلدين.

وفى ما يتعلق بزيارة الرئيس الروسى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أوشاكوف: "إن بوتين سيبحث مع ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان الوضع فى سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج"، مشيرا إلى أن بوتين وآل نهيان سيلتقيان بممثلى أوساط الأعمال الروسية.