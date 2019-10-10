الرئيس الأوكرانى يعتزم مناقشة تبادل المعتقلين مع روسيا فى قمة نورماندى

كييف أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه سيتم الإعلان عن موعد آخر لتبادل المعتقلين بين أوكرانيا وروسيا بعد قمة نورماندى الرباعية.

وقال زيلينسكى - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس - "إنه كان هناك اتفاق على مناقشة قضية تبادل المحتجزين التى تعتبر من أهم القضايا الراهنة تثار فى قمة صيغة نورماندى الرباعية"، لافتًا إلى أن بلاده أعدت موقعين لتبادل المحتجزين ولكن لا يوجد أى اتصال مع روسيا بشأن هذه المسألة حتى الآن.

وكان زيلينسكى قد قال فى 2 أكتوبر الجارى إن الموافقة على "صيغة شتاينماير" قد أزالت العقبات الأخيرة أمام عقد قمة نورماندى الرباعية.

يذكر أن أوكرانيا وروسيا أجريا عملية تبادل للأسرى فى 7 سبتمبر، حيث عاد إلى أوكرانيا 24 بحارًا احتجزتهم القوات الروسية فى مضيق كيرتش عام 2018 بالإضافة إلى 11 سجينًا سياسيًا، ووفقًا للسلطات الأوكرانية فإنه لا يزال هناك 227 أوكرانيًا محتجزين فى أراضى منطقتى دونيتسك ولوهانسك.