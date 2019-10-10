سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"الداخلية اللبنانية" ترفض مقترحات لإلغاء هيئتى حقوق الإنسان والسلامة المرورية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:21 م
"الداخلية اللبنانية" ترفض مقترحات لإلغاء هيئتى حقوق الإنسان والسلامة المرورية عناصر من الشرطة اللبنانية
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عن رفضها لمقترحات متداولة لإلغاء الهيئة الوطنية للسلامة المرورية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فى البلاد، مؤكدة أن لبنان يعانى من الارتفاع الكبير فى ضحايا الحوادث المرورية على نحو يقتضى الإبقاء على الهيئة الأولى فى إطار وجوب معالجة هذه الظاهرة، إلى جانب أن هيئة حقوق الإنسان تختص بإظهار الصورة الحضارية للبنان أمام العالم.

ويبحث مجلس الوزراء بلبنان فى تقليص عدد الهيئات والمؤسسات العامة للدولة، عبر إلغاء غير المُجدى منها، وضم البقية إلى الوزارات، فى إطار خطة ترشيد النفقات العمومية بهدف خفض عجز الموازنة المتنامي، لا سيما فى ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التى تمر بها البلاد وما ترتب عليها من اهتزاز اقتصادى مؤخرا.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية فى تصريح صحفى لها قبيل انعقاد جلسة الحكومة ظهر اليوم للبحث فى مشروع موازنة العام المقبل 2020 :"هذا المقترح، إذا تأكد صحته، هو خطأ جسيم، وسأقف ضده إذا طُرح، لأننا نرى يوميا أعدادا كبيرة جراء حوادث السير تقع على الطرقات وينتج عنها عدد كبير من الضحايا والجرحى".

وأشارت إلى أن هيئة السلامة المرورية تعمل على تخفيف حوادث السير والمرور وأعداد الضحايا الناتجة عنها، كما أن هيئة حقوق الإنسان تُظهر جهود لبنان فى التعامل مع ملفات التعذيب وحقوق الإنسان فى الداخل والخارج، ومن ثم فلا يجوز إلغائهما أو المساس بهما، لا سيما وأن أعداد العاملين بهما قليلة ومحدودة.

وأضافت:"هناك يوميا قتلى وجرحى على الطرق وبأعداد مخيفة.. يجب علينا أن نعمل سويا لحل هذه المشكلة الكبيرة، فليس من المعقول أن يكون هناك قتلى بحدود 4 أو 5 أشخاص يوميا بسبب حوادث المرور".

 


الداخلية اللبنانية

لبنان

اخبار لبنان

إلغاء هيئة حقوق الإنسان

السلامة المرورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة